Economia circolare, convegno da Enegan con i big dell'economia toscana

L’economia circolare ha il vento in poppa. Nonostante i differenti pilastri dell’economia circolare siano ben definiti da tempo, a partire dall’ecologia industriale e territoriale e dalla gestione corretta dei rifiuti, il concetto si sta divulgando tra gli imprenditori e i decisori solo recentemente. Non si può parlare di sviluppo sostenibile senza parlare di transizione da economia lineare a circolare: i beni diventano più duraturi, i rifiuti diventano risorse, i flussi di energia e materia diventano interscambiabili a scala territoriale, la razionalizzazione delle risorse diventa fonte di innovazione, di nuovi posti di lavoro e di valore aggiunto.

Per meglio comprendere questa grande trasformazione economica, Enegan e Save The Planet dedicano una giornata di approfondimento grazie alla partecipazione di importanti esperti di settore per osservare da vicino le dinamiche all’opera sia sul territorio toscano che su quello nazionale.

Con il patrocinio di:

• Comune di Empoli

• Forum Italiano delle Costruzioni (Fidec)

Programma della giornata:

10.30 Accredito dei partecipanti e saluti di benvenuto

• Antonio Ponzio Pellegrini, Assessore allo Sviluppo Economico e alla Smart City del Comune di Empoli

• Andrea Guarducci, Presidente Enegan SpA – “Enegan e la sua visione ambientale”

• On. Simona Bonafè, Europarlamentare e relatrice del “Pacchetto legislativo Economia Circolare” – “La direttiva Port Reception Facility e il progetto Arcipelago Pulito”

• Simona Faccioli, Direttore Remadeinitaly – “Gli acquisti verdi e i criteri ambientali minimi”

Light lunch

Tavola rotonda: “Ripensare la città resiliente: la greeneconomy che porta valore e benessere”

• Leonardo Bagnoli, CEO Sammontana

• Grazia Becarelli, Presidente Associazione Porte Aperte

• Alessandro Canovai, Direttore Generale Revet

• Federico Della Puppa, Docente di Economia allo IUAV - Università di Venezia; Responsabile area economia&territorio SMART LAND

• Aldo Gliozzi, Direttore Assoconciatori

• Marco Marcatili, Responsabile sviluppo Nomisma

• Azzurra Morelli, Company Owner presso Pellemoda

• Paolo Regini, Presidente Alia

• Elena Stoppioni, Presidente Save The Planet Onlus

18.00 Chiusura lavori

Fonte: Ufficio stampa

