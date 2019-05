Lupi Santa Croce ancora in corsa per la A2

Cresce l’attesa per gara 2 delle semifinali Playoff Serie A2 Credem Banca. La Kemas Lamipel attende nella tana del PalaParenti la GoldenPlast Potenza Picena e, forte della bella vittoria ottenuta in gara 1 nelle Marche, sogna di poter chiudere la serie e conquistare un ticket per la prossima A2.

Sarebbe una grande impresa quella di Snippe, Taliani e compagni, capaci di venire fuori proprio nel momento cruciale della stagione, dopo una regular season fatta di alti e bassi.

Con l’inizio dei playoff però la squadra di Pagliai si è fortemente compattata e il gruppo ha cominciato a remare all’unisono nella stessa direzione: i rendimenti tecnici di tutti i singoli hanno avuto importanti impennate e i risultati sono finalmente arrivati in maniera costante e convincente, a partire dalla doppia vittoria contro il Cuneo di Serniotti, alla straordinaria gara 3 di Gioia del Colle o alla netta affermazione in casa del Potenza Picena.

Ma ora è il momento di resettare tutto e ripartire da zero, è il momento di gettare il cuore oltre l’ostacolo ed affrontare la gara 2 in programma tra qualche ora (appuntamento alle ore 18.00 di mercoledì 1 maggio) con la consapevolezza di giocarsi una stagione. La GoldenPlast arriverà al PalaParenti con l’obbiettivo di rimandare ogni verdetto a gara 3, per i “Lupi” invece c’è il primo match point, da giocarsi con la massima concentrazione e determinazione ma anche con la dovuta tranquillità. Osservati speciali saranno sicuramente gli ex di turno Monopoli e Paoletti, ma da tenere sott’occhio anche i due pericolosi centrali Garofolo e Larizza e lo schiacciatore De Silvestre. Nelle fila Kemas Lamipel tutti gli effettivi a disposizione nonostante i vari acciacchi dovuti all’estenuante tour de force delle ultime settimane: Pagliai avrà quindi tutte le frecce nella sua faretra e disporrà di varie opzioni tattiche per un match che si preannuncia insidioso e dove sarà necessario il massimo supporto del popolo biancorosso. Si invitano quindi tutti i tifosi e gli appassionati ad assistere al match e a sostenere i “Lupi” riempiendo la Curva e le tribune del PalaParenti. L’occasione è di quelle importanti, così come la posta in gioco: per quelli lontani da Santa Croce che non potranno essere presenti consueta diretta su Lega Volley Channel con inizio alle ore 18 quando la coppia Merli e Toni darà il via alle ostilità.

Fonte: Ufficio stampa

