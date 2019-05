Pubblica Assistenza e Donatori di Sangue Colle Val d'Elsa, si rinnovano i direttivi

Si terranno il 3, il 4 ed il 5 maggio le elezioni per il rinnovo dei Consigli direttivi per il triennio 2019-2022 della Pubblica Assistenza e dei Donatori di Sangue di Colle Val d'Elsa. Per i soci delle due Associazioni sarà possibile votare venerdì 3 maggio presso l'ufficio tesseramento di Via Masson (ex Elsauto) dalle ore 9.00 alle ore 12.30, sabato 4 maggio presso la sede sociale in Via Liguria n. 11 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ed infine domenica 5 maggio, sempre presso la sede associativa, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La Commissione elettorale della Pubblica Assistenza, composta dal Presidente uscente Alessandro Scalabrini e dai volontari Elena Ferrandi e Massimo Mariani, ha individuato la seguente rosa di candidati: Cambi Ginevra, Ciani Paola, Ciarri Maurizio, Consortini Franca, Fabbiani Stefano, Galgani Alberto, Landi Giacomo, Lippi Stefano, Mascagni Roberto, Parri Leonardo e Rolandi Alessandro.

La lista dei candidati per i Donatori di Sangue, stilata dalla Commissione elettorale, formata da Alessandro Scalabrini, Laura Landozzi ed Aldo Ruffoni, è invece composta da: Benini Simone, Bozzolan Katiuscia, Cini Emiliano, Ciomei Alessio, Di Pasquale Ilaria, Lapini Lorella, Nacci Massimo, Peli Pietro, Radi Julia, Salvetti Anna e Simone Marco.

Potranno essere presentate da parte del singolo socio sino ad un massimo di tre deleghe.

Tutti i soci delle due realtà associative colligiane sono invitati calorosamente a partecipare alle elezioni, contribuendo così in modo attivo al rinnovo delle cariche sociali.

Fonte: Pubblica Assistenza di Colle Val d'Elsa

