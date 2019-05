I vantaggi dell’apprendistato in duale: il progetto Promotion entra nel vivo

Entra nel vivo a Santa Croce sull’Arno (Pisa), ospite del Polo Tecnologico Conciario di via San Tommaso, il progetto regionale “Promotion”, che ha come capofila l’istituto “Carlo Cattaneo” di San Miniato (Pisa) e ha come obiettivo quello di far conoscere i vantaggi previsti, per aziende e giovani, con l’attivazione di un contratto di apprendistato in duale.

Il primo evento informativo è in programma mercoledì 15 maggio alle 15. Principale relatore dell’incontro sarà Stefano Terreni dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa, il quale presenterà prima il quadro normativo nazionale e regionale e le modalità operative per l'attuazione dei percorsi, a seguire illustrerà invece i vantaggi contributivi ed economici del contratto.

Concluderà l’incontro il professor Roberto Finocchi dell’It “Cattaneo”, il quale illustrerà alcuni casi pratici del contratto: la scuola, infatti, è tra le prime in Toscana ad aver creduto in questa formula di formazione/lavoro che permette allo studente di seguire sia lezioni in classe che formazione in azienda, lavorare con il contratto di apprendistato e contemporaneamente ottenere un titolo di studio, dalla qualifica professionale fino anche al diploma di scuola secondaria superiore oppure la laurea. Tantissimi i vantaggi per tutti: il giovane apprende un lavoro, prende uno stipendio per il suo operato, nel frattempo si qualifica; il datore di lavoro forma una persona pensando in prospettiva, ottenendo fin da subito indubbi vantaggi, anche a livello fiscale.

Promotion è un progetto finanziato dalla Regione Toscana e nelle scorse settimane ha avviato una campagna di comunicazione che durerà almeno fino a giugno 2020. Al momento sono attive pagine su Facebook e LinkedIn oltre che un canale Youtube in cui trovare video interviste a studenti e stakeholders. Assieme all’It “Cattaneo” partecipano i vari soggetti aderenti al PTP “Pro.Mo.”, vale a dire l’istituto “Checchi” di Fucecchio (Firenze), il liceo artistico “Russoli” di Pisa e Cascina (Pisa), l’Ipsia “Pacinotti” di Pontedera (Pisa), il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola (Pisa), l’Isis “Sismondi-Pacinotti” di Pescia (Pistoia), l’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno (Pisa), la CNA provinciale di Pisa, l’agenzia formativa Forium di Santa Croce sull’Arno (Pisa) e il Polo Tecnologico Conciario di Santa Croce sull’Arno (Pisa).

Fonte: Ufficio Stampa Progetto Promotion

