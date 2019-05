Ecco il nuovo Comitato elettorale PD nel Q5, Nardella: "Non ci sono periferie"

“Persone, comunità, territorio”: sono queste le parole chiave per i prossimi 5 anni secondo il candidato alla presidenza del Quartiere 5 Cristiano Balli. E’ stato inaugurato oggi il nuovo Comitato elettorale in via di Novoli 60/F, a pochi passi dalla fermata della tramvia. “Siamo gli unici a sostenere l’utilità di completare la rete tramviaria – ha dichiarato il candidato sindaco Dario Nardella – e ne siamo orgogliosi. Proprio questa mattina abbiamo presentato il piano per la linea 4 che collegherà la Stazione Leopolda alle Piagge e poi a Campi. Dal 2020 trenta mesi di cantieri a impatto zero, poiché in gran parte lungo il sedime ferroviario. Non vedo proposte concrete dalle altre parti: noi continuiamo a promuovere la cura del ferro, l’investimento sull’edilizia popolare, la sfida della cultura, ovvero quella di portarla anche nei quartieri non centrali”.

“Non esistono periferie a Firenze – ha sottolineato Nardella – ci sono quartieri più centrali e meno centrali. La sfida è connetterli tutti”.

In lista per il Consiglio di Quartiere 5 nove donne, tutte alla prima candidatura (Sofia Artigas Capilla, Ilaria Maria Barone, Cristina Buricchi, Chiara Cantini, Gabriella Moretti, Eleonora Pellizzon, Eleonora Peruzzi, Martina Sorelli, Ilaria Stefani) e nove uomini, di cui cinque uscenti (Filippo Ferraro, Alessino Bandinu, Andrea Ciulli, Palmiro Manca, Fabrizio Tucci) e quattro new entry (Marcello Carlà, Daniele Caroti, Marco Ricci, Niccolò Zerini). “Un giusto mix tra esperienza e freschezza, con candidati che portano con loro competenze dal mondo delle professioni, della scuola, dell’associazionismo, dell’ambiente”.

