Elezioni, ecco i 24 candidati della lista Fratelli d’Italia- Poggianti Sindaco

Si è svolta, in un clima di generale entusiasmo, la presentazione pubblica della lista Fratelli d’Italia- Unione di Centro - Popoli della Famiglia - Poggianti Sindaco, a supporto di Andrea Poggianti a Empoli.

Significativo il luogo della presentazione: davanti la ex Montepagani, in via di Pratignone, a Ponzano. Davanti a un luogo simbolo di un degrado e di un mancato controllo del territorio da parte delle amministrazioni di sinistra che si sono susseguite negli anni. Un luogo pericoloso, facilmente accessibile, fatiscente, pieno di immondizia, probabilmente usato come luogo di spaccio e di bivacco. Così come ha documentato l’on. Giovanni Donzelli, con una diretta Facebook, insieme a Diego Petrucci, sindaco di Abetone-Cutigliano, candidato alle Europee per Fratelli d’Italia.

Presente ovviamente Andrea Poggianti, che ha promesso interventi di bonifica e riqualificazione della zona, in caso di vittoria, la lista a suo sostegno è un mix di esperienza e nuova linfa militante di destra empolese: da una parte l’esperienza di Federico Pavese, capolista, già consigliere comunale a Montelupo per quattro legislature, capogruppo di An al Circondario e poi Unione dei Comuni, attuale portavoce Fdi di zona, quella di Paolo Baroncelli e Davide Pelagotti, già consiglieri comunali a Empoli.

Dall’altra tanti volti nuovi come il giovane Lorenzo Mannelli, studente, portavoce di zona di Gioventù Nazionale, Sara Cavini, laureata in legge, viceportavoce cittadina Fdi di Empoli, Alessandra Gatto, biologa, anche lei del coordinamento cittadino, Giulia Carrubba, studente in scienze infermieristiche, Francesca Peccianti, avvocato empolese.

Poi Antonio Bossa, rappresentante dell’Udc e Gianfranco Cecconi per il Popolo della Famiglia.

Di seguito la rosa completa dei 24 candidati (13 uomini e 11 donne):

1- Federico Pavese, impiegato, coordinatore di zona FDI, ex Consigliere Comunale di Montelupo Fiorentino.

2- Alessandra Gatto, biologo ed imprenditore.

3- Isacco Cantini, abilitato per avvocato, responsabile della disabilità.

4- Giulia Carrubba, studentessa di infermieristica.

5- Lorenzo Mannelli, studente di giurisprudenza e Presidente Gioventù Nazionale Empoli.

6- Sara Cavini, impiegata, abilitata per avvocato.

7- Yuri Malvisi, operaio.

8- Silvia Terreni, casalinga.

9- Antonio Bossa, coordinatore Unione di Centro e cancelliere presso la Corte d’Appello di Firenze.

10- Margherita Guarino, ex confezionista, cittadina delle case popolari di Avane.

11- Leonardo Galfano, pensionato, ex tecnico di piattaforme gas e petrolio.

12- Maria Luisa Sicilia, parrucchiera.

13- Antonio Bartolini, barista.

14- Francesca Peccianti, avvocato.

15- Davide Pelagotti, ex consigliere comunale Empoli e impiegato informatico.

16- Elda Lucia Puggelli, imprenditrice e rappresentante della comunità buddhista empolese.

17- Vito Stefanelli, ex carabiniere, allenatore polisportiva di Ponzano.

18- Jessica Pellegrini, impiegata.

19- Andrea Vivaldi, impiegato.

20- Simona Traversari, impiegata e cittadina delle case popolari di Santa Maria.

21- Paolo Baroncelli, ex Consigliere Comunale di Empoli, pensionato.

22- Tiziana Bitossi, impiegata.

23- Gianfranco Cecconi, coordinatore Il Popolo della Famiglia Empoli, impiegato.

24- Federico Mecatti, tipografo.

