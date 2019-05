Bilancio Sociale Pegaso al Museo della Ceramica

Dopo la prima tappa a Certaldo, la Cooperativa Sociale Pegaso presenterà il proprio bilancio sociale al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentinogiovedì 9 maggio alle ore 17.30. Oltre ai saluti istituzionali dei Sindaci di Montelupo e di Empoli, sono previsti i contributi di tanti amici della cooperativa. Simone Campinoti, presidente ASEV; Antonella Capaccioli, Confindustria; Marco Paolicchi, Legacoop Toscana; Dario Parrini, Senatore della Repubblica ed Enrico Sostegni, Consigliere Regionale Toscana. Un bel parterre, come commenta il Presidente di Pegaso, Niccolò Balducci: “Abbiamo deciso di raccontarci e di raccontare la nostra attività anche attraverso la voce di altre persone, di enti e istituzioni pubbliche e private con cui abbiamo lavorato insieme”. E sul bilancio sociale Balducci aggiunge: “come dimostra l’edizione 2018, l’attività della cooperativa diventa sempre più equilibrata: i servizi per privati aumentano sia per fatturato che per numero di persone impiegate, così come aumentano anche le donne occupate. La nostra missione è quella di creare occasioni lavorative per disabili e persone svantaggiate e un’offerta più ampia va in questa direzione. Tra le varie attività siamo molto orgogliosi della nostra ristorazione in crescita qualitativa e quantitativa: abbiamo da poco inaugurato la gestione del Circolo Toscanini della Ginestra Fiorentina e il 25 maggio festeggeremo la rinnovata Casa del Popolo di Fibbiana a cui stiamo lavorando da mesi. Vi aspettiamo tutti al Museo della Ceramica per riflettere su tutto quello che abbiamo fatto e per avere nuovo slancio per gli appuntamenti futuri. Ci sarà anche un piccolo aperitivo offerto e servito dai nostri ragazzi speciali”.

Fonte: Cooperativa Sociale Pegaso

