Giro d'Italia: modifiche alla viabilità, divieti di sosta e transito per il passaggio. Tutte le info

Domenica 12 maggio il 102° Giro d’Italia toccherà anche Capraia e Limite, nell’ambito della seconda tappa Bologna- Fucecchio da 205 km, durante la quale i ciclisti, superati gli Appennini e entrati in Toscana, arriveranno nell’Empolese-Valdelsa da Montelupo e attraverseranno Montespertoli, Empoli, Spicchio-Sovigliana (Vinci), Limite sull’Arno, Gp della montagna a Castra ( Capraia e Limite), Vitolini (Vinci) e Cerreto Guidi.

I corridori, dunque, entreranno a Limite sull’Arno nella fascia oraria 15,30-16,30 provenendo da Empoli e Spicchio, per poi attraversare il centro abitato e, alla rotonda di via Gramsci, virare a sinistra su via G. Di Vittorio e via G. Palandri in direzione della frazione collinare di Castra.

La tappa prevede due Gran Premi della Montagna, di cui uno interesserà Capraia e Limite: si tratta di quello del “Pinone- Montalbano” di III categoria, denominato “Il Castra”.

Per ragioni di organizzazione e far sì che il passaggio della carovana rosa avvenga in sicurezza, è stata emessa un’ordinanza di modifiche alla viabilità, come si specifica di seguito:

- DIVIETO DI SOSTA ( anche negli stalli consentiti) con rimozione forzata su ambo i lati in viale I. Montagni, via Dante Alighieri, via G. Matteotti, via A. Gramsci fino alla rotonda che confluisce con via G. Di Vittorio in direzione Castra, via G. Di Vittorio, via G. Palandri, via Castra, fino al confine del Comune di Carmignano (Po). Il tutto, dalle ore 10,00 alle 16,30 e comunque fino a dopo il passaggio della corsa;

- DIVIETO DI TRANSITO sulle vie E.Berlinguer, G.D. Polverosi, G.G. Larini, vicolo del Colle, vicolo delle Botti, vicolo delle Scalette, piazza V. Veneto, piazza V.Fucini, piazza VIII Marzo 1944, piazza C.Battisti, piazza G.Marconi, via M. L. King, via F.lli Cervi, via G. Brodolini, via C. Ridolfi, e tutte le strade interne pubbliche alla confluenza di queste con le vie interessate dalla corsa come sopraindicate al punto A. Il tutto, dalle ore 13,40 alle 16,30 e comunque fino a dopo il passaggio della corsa;

I provvedimenti indicati sono stati assunti considerando il passaggio della corsa ciclistica nella fascia oraria dalle 15,43 alle 16,04, a seconda della media tenuta dai partecipanti. Il passaggio sarà preceduto di circa un’ora e trenta da una carovana pubblicitaria composta da circa 60 veicoli, per cui viene richiesta la sospensione della circolazione almeno due ore prima del passaggio dei ciclisti, considerando la media più alta.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite