La neve sull'Appennino. La Protezione della Città Metropolitana di Firenze, impegnata nella sorveglianza del maltempo, ha registrato stamani alcune immagini sulla Sp 74, all'altezza di Marradi, nella territorio città metropolitana di Firenze.

Anche per oggi, lunedì 6 maggio, la Prociv Metropolitana segnala codice giallo per rischio neve in Alto Mugello.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

