Alia si racconta agli studenti nella 'lezione' dell'ad Scappini

Cosa ha in mente Alia per salvare l’ambiente? Come garantire una gestione ottimale dei rifiuti , dando nuova vita a tutti i materiali? La raccolta differenziata è già per le nuove generazioni un’abitudine culturale? E se fossi Leonardo da Vinci, cosa inventeresti? Questi alcuni dei quesiti ai quali ha risposto Alessia Scappini, Amministratore Delegato di Alia, intervenendo al teatro Odeon all’appuntamento fiorentino di Smart Future Academy, l’innovativo progetto rivolto alle scuole superiori che ha come obiettivo aiutare gli studenti a comprendere cosa vorrebbero fare “da grandi” attraverso il contatto con figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. L’AD di Alia ha portato sul palco la sua storia, la sua esperienza, i suoi errori ed i suoi consigli, raccontando alla platea di studentesse e studenti come è arrivata a guidare una delle prime 5 aziende italiane di settore, con oltre 2000 dipendenti che servono 1.500.000 cittadini della Toscana centrale: obiettivo dimostrare che si possono realizzare i propri sogni, sogni che richiedono però formazione e aggiornamento, disciplina e costanza.

