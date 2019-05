Autista con scolaresca guida e beve mentre è in viaggio, patente ritirata

Ubriaco prima di mettersi alla guida e anche al volante: un 52enne autista di pullman del Varesotto rischia la revoca della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza, una multa fino a 9mila euro e, nel caso di condanna immediata, licenziamento con giusta causa. L'uomo stava guidando un bus con 23 studenti della provincia di Monza-Brianza e i professori accompagnatori. La meta era Saturnia, in Toscana, per la gita scolastica nelle terre etrusche. Un professore, avendo visto che il pulminista non era molto lucido, ha chiamato la polstrada dopo la prima parte del viaggio e questa ha fermato il mezzo nel Parmense. L'alcol test ha rivelato un tasso alcolico di 2,4 grammi per litro. Il limite di legge è di 0,5, ma nel caso di autisti professionali di mezzi di trasporto questo deve essere sempre pari a zero. All'uomo è stata immediatamente ritirata la patente.

