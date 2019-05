Empoli per i Piccoli, le idee di Fratelli d'Italia: "Restauro per tutte le scuole e doposcuola con le associazioni"

Il progetto “Empoli per i Piccoli” di Fratelli d’Italia promosso dai candidati al Consiglio Comunale Sara Cavini e Federico Pavese, nonché da Giovanni Pracchia, prevede quattro punti principali.

Conformemente a quelli che sono i programmi Nazionale ed Europeo di Fratelli d’Italia, si propone l’apertura fino al tardo pomeriggio degli asili comunali, per agevolare le mamme lavoratrici, comprese quelle che lavorano nei negozi o su turni. Inoltre, tutti gli asili nido comunali dovranno effettuare un sistema di rotazione nei mesi estivi, in maniera tale che ciascun genitore possa avere la possibilità di passare con la propria famiglia il periodo dell’anno che crede più opportuno e, per le restanti settimane, gli sia messa a disposizione una struttura all’interno del territorio empolese che possa prendersi cura di suo figlio. Il Comune metterebbe poi a disposizione delle imprese che sul territorio si impegneranno ad organizzare degli asili nido aziendali, incentivi, sia in termini di sgravi che in termini di semplificazione burocratica. Tali asili dovranno essere aperti e disponibili per lo stesso orario che il padre o la madre del piccolo effettuano sul posto di lavoro. Fratelli d’Italia Empoli è favorevole, inoltre, all’incremento ed al potenziamento delle politiche a sostegno delle famiglie e della natalità. In particolare, si ritiene che sia necessario ridurre i costi di tasse, servizi di mensa e trasporto scolastici in relazione al numero di figli minori di 18 anni inclusi nello stato di famiglia, oltre alla riduzione della retta degli asili nido.

Vogliamo lanciare sul territorio comunale delle iniziative di collaborazione con le associazioni che, nel rispetto di quelli che sono i valori che la Costituzione proclama, organizzano attività di dopo-scuola per i bambini e i ragazzi che frequentano il primo ciclo dell’istruzione. E’ opportuno istituzionalizzare questo importante strumento in modo che si possa in qualche modo compensare il limitato numero di sezioni a tempo pieno oprolungato presenti nel nostro territorio: tali ambienti permetteranno ai nostri bambini di socializzare, studiare e interfacciarsi con degli educatori che possano accompagnarli anche nelle ore pomeridiane. Il Comune potrà impegnarsi adincentivare tali iniziative di assistenza ai più giovani mettendo a disposizione locali e materiali, oltre a proporre sgravi per i genitori lavoratori che decidono di far partecipare i figli alle iniziative del dopo-scuola riconosciute.

Fratelli d’Italia Empoli si impegnerà a tutelare la vita fin dal concepimento, tramite una concreta attuazione, per quanto di competenza comunale, della prima parte della L. 194 sull’aborto, laddove si impone agli enti pubblici di rimuovere tutti gli ostacoli che portano una donna ad interrompere volontariamente la gravidanza. Per questo motivo, si propone una collaborazione strettissima con il Consultorio Familiare di Empoli – AUSL Toscana Centro.

Naturalmente, tra le politiche a difesa dei diritti dell’infanzia, non possono essere dimenticati gli interventi di restauro, ripristino e messa in sicurezza di tutte le strutture scolastiche presenti sul territorio comunale. Non riteniamo infatti accettabile che i nostri bambini possano passare gran parte delle loro giornate in luoghi che non siano assolutamente e completamente idonei ad ospitarli, sia per quanto riguarda il comfort che, cosa ancora più importante, per quanto attiene e alla salubrità dell’ambiente. La scuola, infatti, come luogo di educazione e studio, deve essere in grado di accogliere i nostri alunni e studenti, che vi devono trovare auletranquille e adatte ad accompagnarli nella loro crescita sociale e culturale.

Fratelli d’Italia Empoli

