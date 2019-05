Giornata sui Cug: conciliazione dei tempi di lavoro e pari opportunità

La Regione Toscana rilancia il ruolo dei Comitati unici di garanzia nella pubblica amministrazione Lo fa con due giornate di informazione e sensibilizzazione rivolta ad amministratori , dirigenti e dipendenti. Il primo dei due incontri si è svolto stamani a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione in piazza del Duomo a Firenze. C'erano anche dipendenti d università e aziende ospedaliere. Il secondo incontro è atteso per il 20 maggio a Livorno.

I Cug (comitati unici di garanzia) sono gli strumenti, individuati per legge nel 2010, che dovrebbero dare attuazione, favorire e garantire il rispetto dei principi delle pari opportunità, della non discriminazione e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Questioni che si riflettono sull'organizzazione del lavoro che deve farsi più efficace, sull'uso delle tecnologia e non per ultima sulla qualità dei servizi forniti anche ai cittadini. Tutti temi richiamati dall'assessore alla presidenza nei saluti che hanno aperto l'incontro di stamani.

La giornata è stata promossa dalla Regione, su iniziativa dalla consigliera di parità, in collaborazione con Anci Toscana e il Cug dell'Università degli studi di Firenze.

Nei comitati di garanzia siedono rappresentanti dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Restano in carica quattro anni e hanno compiti propositivi e consultivi, oltre che di verifica. Settantotto Comuni in Toscana non hanno ancora un Cug: tra questi 64 contano meno di diecimila abitanti. Le due giornate di sensibilizzazione e d'informazione aiuteranno a scambiarsi buone pratiche per risolvere le criticità che in alcuni enti non hanno permesso il decollo di questo strumento.

