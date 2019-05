Pulizia dei fiumi, la Regione non teme esposti

La Regione non teme alcun esposto perché tutti gli interventi di pulizia e messa in sicurezza di fiumi e corsi d'acqua minori vengono fatti a regola d'arte, anche dal punto di vista della tutela dell'habitat riproduttivo dell'avifauna. Il presidente della Toscana commenta così la notizia dell'esposto presentato da alcune associazioni ambientaliste sulla gestione dei corsi d'acqua, in particolare per i possibili effetti delle attività di sfalcio sulla nidificazione.

Quello che preoccuperebbe, prosegue il presidente, sarebbero piuttosto gli esposti dei cittadini in caso di alluvioni provocate, o amplificate nei loro disastrosi effetti, dalla mancata pulizia degli alvei dei fiumi. Nessuna tentennamento quindi, conclude il presidente, la Regione continuerà a lavorare per la sicurezza dei cittadini e del territorio, compresa la sua fauna, convinta delle sue buone e forti ragioni.

Fonte: Regione Toscana

