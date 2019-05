Spaccia sull'autobus in città, arrestato 23enne a Arezzo

È stato sorpreso a spacciare su un bus, per questo un 23enne è stato arrestato. Ieri, martedì 7 maggio, un giovane di origini nigeriane è finito in manette a Arezzo. Nel pomeriggio un autista della linea urbana Tiemme ha segnalato ai carabinieri che sul proprio mezzo aveva visto persone maneggiare denaro con atteggiamento sospetto e subito aveva pensato allo spaccio. I militari hanno 'agganciato' l'autobus e individuato le persone descritte dall'autista in via Vittorio Veneto: dopo la perquisizione sono stati trovati 120 grammi di marijuana e alcune centinaia di euro, ritenuti provento di spaccio. Un 23enne è finito in manette mentre un suo connazionale è stato segnalato come assuntore di stupefacenti.

Tutte le notizie di Arezzo