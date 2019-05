Puoi destinare la quota del 5 per mille della tua imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta 2018 ad AUTISMO TOSCANA.

Esprimere la preferenza è molto semplice, basta:

1) firmare nel riquadro dedicato alle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per la devoluzione del 5 per mille che troverai nella dichiarazione dei redditi.

2) inserire il codice fiscale di AUTISMO TOSCANA: 91020750484

