Bruno Pacini eletto nuovo segretario generale della Fp Cgil Toscana

Oggi a Siena l’assemblea generale della Fp Cgil Toscana, ha eletto l’aretino Bruno Pacini come nuovo segretario generale (48 favorevoli, un astenuto), alla presenza della segretaria generale della Cgil Toscana Dalida Angelini e di Federico Bozzanca di Fp Cgil nazionale. Pacini, già membro della segreteria regionale di Fp Cgil Toscana e in passato segretario generale di Fp Cgil Arezzo, succede a Alice D’Ercole, da poco entrata nella segreteria della Camera del lavoro senese.

Pacini, dopo l’elezione, ha parlato di “condivisione e collegialità” come linee guida del suo metodo di lavoro e ha lanciato la mobilitazione dell’8 giugno con la manifestazione nazionale dei sindacati a Roma in piazza del Popolo per rivendicare risorse e occupazione, “perché senza Pubblico non c’è equità”.

Fonte: CGIL Toscana - Ufficio Stampa

