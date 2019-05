A tavola con cinghiale e germano, Cena di Caccia a Santa Croce

Si va dal cinghiale al germano passando dal colombaccio. Nonostante non sia più inverno, le temperature non si alzano e quindi torna a tavola la cacciagione e lo fa a Santa Croce sull'Arno. Giovedì 16 maggio dalle 20.30 il Comitato Lastre di Santa Croce organizza la 'Cena di Caccia'. Il comitato Lastre porta a tavola chiunque voglia cibarsi di piatti della tradizione toscana, cucinati dallo chef Federico Ciabattini. L'appuntamento è in corso Mazzini. La prenotazione è consigliata (contatto: 3208488311) e il menù è piuttosto succulento, di seguito i piatti della serata.

Crostone di pane nero con salsiccia di cinghiale e formaggio molle

Raviolone al Colombaccio su fonduta di burro alla salvia

Tagliolini al pistacchio su ragù di Bozzoletto

Bocconcini di Germano con mele e cannella

Tordo Bottaccio al Gallo Nero su crostone di pane di cereali

Dolce della casa

Acqua e vino

Caffè e ammazzacaffe

