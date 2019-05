Löwengrube campione a San Siro: la catena di ristorazione premiata al Foodservice Award Italy 2019

Löwengrube, la catena di ristorazione di cucina e birreria bavarese, dove si possono vivere i sapori e la convivialità tipiche dell’Oktoberfest, annuncia di essere stata premiata al Foodservice Award Italy 2019 nella categoria ristorazione a tema.

La terza edizione del premio rivolto a tutte le catene della ristorazione che operano in italia è parte del programma di eventi che caratterizzano la Milano Food City. La premiazione si è tenuta ieri sera, 9 maggio, presso lo Stadio San Siro nel corso della "Champions Dinner".

Pietro Nicastro, CEO and Founder di Löwen-Com, azienda che ha creato e gestisce il marchio Löwengrube, ha dichiarato: “Siamo fieri di aver ricevuto questo riconoscimento a dimostrazione che il nostro format è riuscito a conquistare il mercato, grazie alla nostra offerta ristorativa di qualità e al concept unico dei nostri locali, studiati nei minimi dettagli per far rivivere ai nostri clienti la vera esperienza bavarese in Italia – e continua -. Abbiamo in programma l’apertura di ulteriori 10 nuovi punti vendita entro la fine del 2019, che daranno lavoro ad oltre 250 persone”.

Löwengrube, fondata nel 2005, nel 2014 ha avviato con successo il progetto franchising nel settore della ristorazione: oggi conta oltre 300 addetti impiegati all’interno dei 12 ristoranti e 5 wagen (food truck di street food bavarese) distribuiti in Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Marche, Lazio e Sardegna. Il format si distingue sul mercato grazie alla sua ampia offerta gastronomica, composta da piatti della tradizione bavarese, accompagnati da una selezione di birre spillate rigorosamente alla tedesca, oltre che insalate, primi piatti, pizza e burger.

www.lowengrube.it

