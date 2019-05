Palazzina di via Da Vinci, Baldini (Lega): "Spreco di soldi pubblici e mala gestione"

Ci siamo recati sul luogo in seguito a segnalazioni dei residenti riguardo alla mala gestione, abbandono e degrado della palazzina di via Leonardo Da Vinci. Il plesso avrebbe dovuto ospitare circa 40 famiglie con affitto a canone agevolato a due passi dal centro di Certaldo.

Ad oggi, escludendo gli abusivi, i residenti nella palazzina sono davvero pochi ed in molti hanno preferito una sistemazione differente.

I residenti segnalano degrado, abusivismo, infiltrazioni d'acqua piovana data la mancanza di grondaie, perdite d'acqua che aumentano a dismisura il costo delle bollette (a proposito Acque spa sospenderà il servizio idrico a partire dalla prossima settimana) e segnalano anche una zona di spaccio all'interno dei fitti abbandonati, il tutto a due passi dal centro.

A proposito di spreco di soldi pubblici, notizia fresca è che la Regione Toscana si è schierata contro l'amministrazione di Certaldo, sinistra contro sinistra, dichiarando di voler recuperare il milione e duecento mila euro investito in questo progetto (fallimentare) gestito in malo modo e lasciato a se stesso.

Riteniamo, come da nostro programma, che debba essere l'amministrazione a farsi carico dell'acquisto della palazzina, riqualificandola rendendola di nuovo vivibile e dignitosa per i cittadini che attualmente ci vivono e, successivamente, trasformare gli alloggi in case popolari dando la precedenza agli italiani. Tutto questo ovviamente dopo aver abbandonato l'Unione dei Comuni e dopo aver revocato la convenzione con Publicasa, acquisendo piena autonomia in merito al tema delle case popolari.

Damiano Baldini, candidato sindaco Lega Certaldo

