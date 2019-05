Sanità, Alberti: "Toscana devastata dalla gestione Rossi"

“In venti anni Rossi e i suoi sodali hanno distrutto la sanità toscana. La contestazione del bilancio da parte del premier Conte è l’ennesima prova - dice il consigliere regionale Jacopo Alberti - Rossi si arrampica sugli specchi e minimizza, tanto i debiti che hanno fatto li pagheranno i cittadini toscani, che in caso di commissariamento, si vedranno aumentare le tasse e con il blocco delle assunzioni, rischieremo di non raggiungere ilivelli essenziali di assistenza”.

“Già la Corte dei Conti aveva contestato sul rendiconto 2017, debiti accomunati per 119 milioni. Ma Rossi e la Saccardi sono andati avanti per la loro strada senza ascoltare nessuno, ignorando le avvisaglie e portando la sanità toscana a sfracellarsi contro il muro del commissariamento. Ilbilancio del lavoro svolto da Rossi - conclude Alberti - dopo vent’anni di potere, sta tutto in questa catastrofe di conti”.=

Fonte: Jacopo Alberti Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana