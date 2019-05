Elezioni, Confesercenti incontra Toncelli (M5S) e confronta le proposte

Proseguono gli incontri che il direttivo di Confesercenti Valdera sta organizzando con i candidati a sindaco del Comune di Pontedera. Nei giorni scorsi il coordinatore Claudio Del Sarto con una delegazione di commercianti ha incontrato Fabiola Toncelli, candidata per il Movimento Cinque Stelle. “E’ stata l’occasione per presentare anche ai Cinque Stelle – spiega Del Sarto – le priorità che secondo Confesercenti devono essere al centro dell’impegno della prossima amministrazione per quando riguarda in special modo il settore del commercio. Partendo innanzitutto su un progetto di riduzione o di agevolazioni per la Cosap sia per quanto riguarda i commercianti a posto fisso che gli ambulanti del mercato settimanale. Sempre in fatto di costi per gli imprenditori – ha sottolineato ancora il coordinatore Confesercenti Valdera – c’è da sottolineare l’aumento delle utenze delle attività, soprattutto l’acqua, per le quali chiediamo il nuovo sindaco si faccia portavoce verso i soggetti che gestiscono il servizio”. Altro aspetto evidenziato da Del Sarto è stato quello della sosta. “Da anni chiediamo una sosta di cortesia di 15-20 minuti sulle strisce blu. Fino ad ora è stata legata al pagamento con le app, metodologia che però non permette a tutti di usufruirne”. Poi gli incentivi alle nuove attività che “devono essere riproposti con forza – afferma il dirigente Confesercenti Valdera – ma non solo per il centro”. Ultimo aspetto affrontato quello degli eventi. “Dobbiamo lavorare ad un cartellone con date fisse – conclude Del Sarto – in modo da lavorare per tempo sulla promozione fuori dal territorio. Eventi che devono coinvolgere tutto il comune e non solo l’asse centrale. Noi ci siamo già mossi per valorizzare anche le strade limitrofe, ma chiediamo un progetto congiunto con la nuova amministrazione”. La candidata Fabiola Toncelli ha illustrato il programma del Movimento Cinque Stelle, soffermandosi su alcuni punti: la necessità di una programmazione annuale degli eventi in modo da consentirne un'adeguata promozione, l'incremento degli stalli rosa su tutto il territorio comunale e l'introduzione immediata della sosta gratuita dei primi 15 minuti di cortesia. Oltre alla necessità di attrarre in centro e incentivare gli acquisti dei circa 70.000 visitatori che ogni anno si recano al Museo Piaggio. Per Toncelli giusta anche l’idea di intervenire sui quartieri periferici e sulle frazioni promuovendo eventi di richiamo anche fuori dai luoghi canonici e come priorità una revisione delle tariffe Tari e suolo pubblico. La candidata Cinque Stelle ha infine proposto l'istituzione di un tourist manager presso l'aeroporto Galilei, figura altamente qualificata in grado di ridare slancio a Pontedera; gli interventi proposti secondo Toncelli dovrebbero essere pagati con i proventi della tassa di soggiorno (circa 100.000 euro annui).

