Quale Europa? Incontro a Greve col professor Pasquino

Mercoledì 15 maggio alle ore 21 a Greve in Chianti incontro con lo stimato politologo e professore Gianfranco Pasquino

Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica, sarà a Greve in Chianti Mercoledì 15 maggio alle ore 21 (presso la Sala della Casa del Popolo Via L. Cini 5) per approfondire un tema complesso e importante dell’agenda politica e sociale: l’Europa di ieri, oggi e domani. La crisi del vecchio continente, quali nuovi scenari, culturali, sociali. Quali prospettive future.

L'incontro promosso dall'Associazione culturale Tiravento in collaborazione Arci, Parrocchia di Panzano, Sms Fratellanza di Greve è aperto a tutti i cittadini e in particolare alle giovani generazioni.

Tutte le notizie di Greve in Chianti