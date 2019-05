Bagnoli (cdx) sui rifiuti: "Stop al porta a porta, nessun beneficio economico ai cittadini"

Eliminazione progressiva del porta a porta, decoro urbano riduzione della tariffa e aumento della raccolta differenziata vera. Sono questi gli obiettivi fissati da Matteo bagnoli, candidato Sindaco del centrodestra in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

«L'attuale sistema di raccolta porta a porta è fallimentare sotto molti aspetti – spiega Bagnoli - la città e le frazioni sono invase da sacchetti dando un pessimo aspetto, non è possibile tenere in casa l'organico per oltre tre giorni, infine il costo del servizio: da questo tipo di raccolta e gestione dei rifiuti, nonostante sul nostro territorio ci sia una delle discariche più grandi della toscana, ai cittadini non torna alcun beneficio economico a differenza di altri Comuni che presentono discariche all'interno dei loro territori».

Le proposte Introduzione di EcoCompattatori in varie parti della città e delle frazioni dove i cittadini potranno conferire direttamente materiale plastico e alluminio, ricevendo immediatamente indietro un corrispettivo in denaro. Un intervento che darà il via ad un circolo virtuoso con tutti i cittadini che saranno incentivati a tenere pulita la città. Successivamente diversificando le aree e i centri realizzazione di isole ecologiche interrate intelligenti dotate di tessera personale per una corretta e puntuale tariffazione, partendo dai centri industriali artigianali e i centri residenziali minori per poi passare ai centri maggiori.

Fonte: Ufficio stampa

