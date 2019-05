Lupi, under 18: a Firenze la finale regionale

Andrà in scena domenica prossima l’ultimo atto della stagione della categoria under 18, almeno per quanto riguarda la Toscana. Con grande orgoglio e con pieno merito, saranno i Lupi di Guglielmo Pucci a tentare di spezzare l’egemonia fiorentina andando a sfidare nella sua tana un avversario di grande prestigio quale il Volley Art.

Al clou dell’annata sono giunte le protagoniste più attese, le due squadre che hanno dominato i rispettivi campionati di Zona e la fase successiva di qualificazione all’incontro di domenica. In semifinale i Lupi hanno regolato il Dream Volley con un doppio 3-0, netta anche l’affermazione delle Fiorentine: 3-0, 3-1 al Montelupo.

L’avversario che si porrà di fronte alle Biancorosse è un’autentica corazzata. Il Volley Art è infatti una selezione, l’espressione di quanto di meglio abbia prodotto il vivaio di una serie di Società consociate quali il Bisonte, il Sales, l’Olimpia e il Volley Firenze solo per citare quelle che ricordiamo a memoria, ma sono altre le realtà coinvolte in un grandissimo progetto volto a far crescere e valorizzare i talenti della vasta area fornendo loro strutture e tecnici di primissimo ordine. Un esempio eclatante: fa parte dello staff tecnico della squadra quella Francesca Vannini che è un po’ la “storia” del Bisonte San Casciano avendolo portato fino alla Serie A.

E’ per noi motivo di grande orgoglio quindi, poterci confrontare con cotanta realtà. Il pronostico volge chiaramente sul versante fiorentino, ma siamo sicuri che i Lupi sapranno onorare l’impegno da par loro, consapevoli della loro forza, consapevoli di essere una squadra importante, coesa, completa in tutti i reparti e formata da atlete che più volte in questi anni hanno mostrato il loro valore.

Le ragazze si stanno preparando con grande impegno per farsi trovare pronte al grande evento. Giovedì 16 alle ore 20.00 al PalaBagagli di Castelfranco è in programma un’amichevole di lusso tra le ragazze di coach Pucci e le locali del Videomusic, formazione militante in B1 e del cui roster fa parte anche il libero Melissa Tesi che gioca – appunto – in entrambe le squadre. Sicuramente l’occasione per le nostre ragazze di entrare nel clima giusto saggiando la forza di un competitor di valore. E’ anche l’occasione per vedere all’opera due belle realtà della pallavolo locale per uno spettacolo sicuramente godibile.

Ed in seguito, tutti a Firenze per un sogno che si chiama Finali nazionali. In palio oltre al Titolo regionale infatti, anche l’accesso alla kermesse italica.

Fonte: Lupi - Ufficio stampa

