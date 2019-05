Ospedale San Pietro Igneo, inaugurato il nuovo reparto di preospedalizzazione

L'ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio ha un nuovo reparto di preospedalizzazione. Nei mesi scorsi sono stati realizzati importanti lavori di riqualificazione e oggi, giovedì 16 maggio, è stato tagliato il nastro al secondo piano della struttura. Sette stanze (tra cui gli ambulatori) più una sala d'attesa adesso avranno vita nuova.

La ristrutturazione ha interessato circa 400 metri quadrati, gli interventi edili e impiantistici hanno portato a un ammodernamento complessivo. Il costo di questa operazione si aggira intorno ai 200mila euro, a cui vanno aggiunti 400mila euro per altri lavori di consolidamento strutturale e altri 400mila per la zona del retro dell'ospedale.

L'Ausl Toscana Centro crede molto in Fucecchio, come si evince dalle dichiarazioni del direttore sanitario Emanuele Gori: "L'azienda riconferma la volontà di investire e potenziare Fucecchio. Confermiamo anche la volontà di portare qui il robot ortopedico". Parole di apprezzamento anche dal sindaco fucecchiese Alessio Spinelli: "Qui si è fatta eccellenza e si continua a farla. In pochi mesi il reparto è stato risistemato e migliorato. Il lavoro è stato importante, la sanità toscana è un vanto".

Gori ha accennato anche all'obiettivo di incrementare il numero degli interventi. Nell'ultimo anno sono stati circa 1.000 ma lo scopo è di raggiungere i 1.200. Il Cesat di Fucecchio rimane uno dei presidi più importanti, è divenuto nel tempo un punto di forza nell'ortopedia protesica tanto da richiamare molte persone da fuori regione.

Il direttore della struttura Ortopedica Protesica di Fucecchio è il dottor Roberto Virgili, che ha presenziato all'inaugurazione assieme al direttore dell'area ortopedia e traumatologia Giovanni Benelli, al direttore del dipartimento specialistiche mediche Stefano Michelagnoli e alla coordinatrice infermieristica delle sale operatorie Ausl Tc Sonia Bianchi.

