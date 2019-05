Poliambulatorio a Montespertoli, accordo raggiunto tra Comune e Croce d'Oro

Presto nascerà un nuovo presidio sanitario gestito dalla Pubblica assistenza Croce d'Oro onlus in viale del Risorgimento a Montespertoli. Il presidio sarà un vero e proprio poliambulatorio, all'interno del quale saranno erogati più servizi, tra cui visite specialistiche di oftalmologia, otorinolaringoiatria, dermatologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, neurologia, prestazioni strumentali di primo livello come audiometria, elettrocardiografia, ecocardiografia, holter cardiaco e pressorio, e prestazioni di diagnostica ecografica e donazioni del sangue.

Il progetto, sostenuto fortemente dall'Amministrazione comunale di Montespertoli che da sempre si pone al fianco delle associazioni di settore per il miglioramento dei servizi sanitari sul territorio, è stato presentato ai soci della Croce d’Oro in occasione dell’assemblea di bilancio dell’associazione, avvenuta nella scorsa settimana.

Per la realizzazione dei nuovi locali è previsto un investimento di oltre 130mila euro, di cui 30mila saranno finanziati dall'Amministrazione comunale di Montespertoli come contributo per gli arredi.

“Il progetto del poliambulatorio nasce dall'esigenza di offrire servizi che ad oggi risultano poco presenti sul territorio e che sono tra quelli che nella Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa hanno tempi di attesa molto lunghi - spiega il presidente della PA Croce d'Oro, Mariano Falcini - L'obiettivo, dunque, è di ridurre le liste d'attesa e soprattutto di avvicinare tali servizi ai montespertolesi, che non dovranno più fare chilometri per una semplice visita oculistica, per esempio”.

I servizi che verranno erogati daranno risposte professionali a prezzi agevolati rispetto al privato. Infatti, quando il nuovo presidio sarà pronto, Pubblica Assistenza Croce d'Oro Montespertoli onlus chiederà il convenzionamento all'ASL Toscana Centro. Una sinergia, quella tra il Comune di Montespertoli e la PA Croce d'Oro onlus, che fornirà a Montespertoli una sanità più vicina, a basso costo e con un'alta professionalità.

Il progetto anticiperà tutti quei servizi che saranno erogati dal nuovo Polo socio/sanitario, la Casa della Salute, che verrà realizzato dal Comune di Montespertoli insieme con l'Azienda USL Toscana Centro.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

