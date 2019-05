Recital su monsignor Orazio Ceccarelli a Capraia e Limite

Un recital commemorativo per ricordare e far conoscere la figura di Mons. Orazio Ceccarelli, sacerdote limitese che ad inizio '900 fondò ( alla Ferruccia, Pistoia, dove era parroco) le prime casse rurali in Toscana ( tra cui quella di Vignole da cui la banca ancora oggi esistente) per la raccolta dei risparmi dei contadini, sulla scia dell'enciclica "Rerum Novarum" di Leone XIII.

Sabato 18 maggio, alle 21,00, nella Compagnia Ss. Trinità di Limite sull’Arno, accanto alla Pieve di piazza Don Valiani, si terrà lo spettacolo teatrale con testo di Alessandro Baroncelli, da lui stesso interpretato assieme a Alessandro Rapezzi. Già una decina di anni fa, nella zona di Pistoia, vi erano state numerose iniziative ed il recital aveva riscosso un importante successo. L'ingresso è gratuito e la serata sarà introdotta da una ricostruzione storica di Edoardo Antonini.

Adesso, a distanza di 150 anni dalla nascita di Ceccarelli, avvenuta a Limite il 27 luglio 1869, l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco Capraia e Limite e la parrocchia offrono alla comunità la possibilità di scoprire l’importanza che il sacerdote, partito da Limite molto giovane per studiare in seminario alloggiando dallo zio Gaspare, parroco della Ferruccia (Pistoia), ha avuto nella storia toscana ed italiana, facendo nascere la prima Cassa rurale della Toscana.

Era il 1901, e don Orazio intendeva salvaguardare i mezzadri, i piccoli proprietari, i fittavoli, categorie che non riuscivano ad accedere al credito bancario se non con tassi d’interesse troppo alti o, addirittura, bypassando i canali ufficiali e rivolgendosi a strozzini e mediatori vari. Stessa cosa, valeva per le lavoranti a domicilio della paglia, le trecciaiole, malpagate e sfruttate.

Ceccarelli fondò anche l’”Organizzazione professionale delle trecciaiole” e, alla Ferruccia, creò pure un mulino cooperativo per macinare il grano, una macelleria e un panificio comuni. Inoltre, diede vita a un’assicurazione sul bestiame, contro gli infortuni e gli incendi.

Tutto questo, rientrava nell’espansione della presenza cattolica nella società dopo decenni di isolamento a seguito dell’Unità d’Italia e della fine del potere temporale del Papa; a fine ‘800 e nei primi anni del ‘900, i cattolici e i socialisti si contendevano le masse popolari e, seppur con ideologie e pratiche opposte, intendevano contribuire a un miglioramento delle loro condizioni di vita.

Il recital tratterà la vita di Ceccarelli, fino alla tragica morte, nel marzo del 1927, a causa di un incidente stradale con la motocicletta, che si schiantò contro un barroccio di fieno.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

