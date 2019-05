Un paese in festa per il pane: convegno, laboratori e tanti prodotti appena sfornati

Centro in festa a Certaldo domenica 19 maggio per la 14esima edizione della Festa del Pane che quest’anno ha come tema “IL SEME DELLA SALUTE”. Per tutta la giornata nel centro di via 2 giugno laboratori di produzione del pane che vedranno coinvolti bambine e bambini delle scuole, ma anche vendita di pani, schiacciate, pizze e dolci con il ricavato che sarà destinato all’acquisto di materiale didattico per le scuole.

Evento centrale della festa sarà poi il convegno: “Dal Grano al Pane" percorsi di qualità e benefici per la salute che si terrà dalle ore 10,00 nella Saletta via 2 Giugno: saluti del Sindaco di Certaldo, dell’Assessore all'Agricoltura, del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Certaldo, Fiorenzo Li Volti. Seguiranno gli interventi di Nicola Menditto Direttore Villa Montepaldi Università di Firenze; Angiolo Simonetti, Proceva - Associazione Cereali Valdelsa; Marco Failoni, Confederazione Italiana Agricoltori; Molino Parri, Mugnai a Sinalunga; Pasquale La Rossa, Forno Moderno Certaldo; Martina Calosi, biologa nutrizionista; Elisa Pellegrino, Scuola Superiore Sant'Anna Pisa; Barbara Paolini, Medico dietologo AOU Senese Presidente ADI Toscana; Irene del Ciondolo, medico dietologo ASL Toscana sud est, Consigliere ADI Toscana.

Durante il convegno ci sarà anche la presentazione del progetto: "Certaldo Dolce e Salato" - a cura dell'Assessorato alla Cultura. Il panificio artigianale “Forno Moderno” ha creato infatti due nuovi prodotti da forno, secondo le ricette tradizionali, per rendere omaggio a Certaldo: “I biscotti di Certaldo”, dolcetti con immagini simbolo della città come Giovanni Boccaccio, Palazzo Pretorio, la cipolla; “Il pane del Boccaccio”, pane realizzato utilizzando varietà di grani antichi macinate a pietra con un aggiunta di Cipolla di Certaldo e capperi. Un progetto nato dalla volontà di favorire l’unione dell’artigianalità con l’aspetto culturale e identitario di Certaldo.

La Festa del Pane è organizzata da Forno Moderno, Istituto Comprensivo di Certaldo, Molino Parri, in collaborazione con il Comune di Certaldo, con il patrocino di ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica), con il contributo di Banca Cambiano 1884 spa.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

