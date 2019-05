Congresso Internisti ospedalieri italiani a Firenze, premiata la dottoressa Grifoni di Empoli

Si è svolto a Firenze il XXIV Congresso degli Internisti ospedalieri italiani (Fadoi). Protagonisti anche gli internisti dell'Azienda Usl Toscana centro: due premi come migliori contributi scientifici sono infatti assegnati alla dottoressa Elisa Grifoni della Medicina Interna 2 di Empoli diretta dal dottor Luca Masotti e al dottor Michele Bertoni della Medicina Interna 2 di Prato diretta dal dottor Massimo Di Natale.

Cos'è Fadoi

Promuovere e valorizzare la Medicina Interna ospedaliera e il suo ruolo nella organizzazione dipartimentale, con costante attenzione ai problemi posti dagli associati;

Accrescere le conoscenze mediche e la buona metodologia clinica degli internisti, la capacità di affrontare eventi clinici molto differenziati, facilitare lo sviluppo della Medicina basata sulle prove di efficacia;

Far crescere una impostazione professionale di "disease management", con atttenzione alla qualità clinica, ma anche agli aspetti di epidemiologia, ai percorsi diagnostico-assistenziali e ai costi;

Condividere le esperienze di carattere organizzativo-gestionale realizzate nelle diverse regioni;

Favorire la crescita di sinergie culturali e organizzative all'interno degli ospedali e con il territorio, in particolare con i Medici di Medicina Generale;

Facilitare l'acquisizione e l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la gestione diretta della diagnostica di base, cioè quella applicabile alle patologie mediche con maggiore prevalenza.

In questa prospettiva di crescita FADOI può svolgere un ruolo decisivo sollecitando un approccio rigorosamente scientifico, basato sul coinvolgimento diretto nella formazione-aggiornamento e nella ricerca clinica degli internisti ospedalieri.

