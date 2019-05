Antifascismo, Donne Spi Cgil Toscana al Teatro La Perla di Empoli

Il 21 maggio a partire dalle ore 9, al Cinema La Perla di Empoli, saranno presentati i lavori del progetto promosso da Spi Cgil e Coordinamento Donne dello Spi Cgil Toscana, che ha coinvolto circa 400 ragazzi delle scuole superiori delle 10 province della regione.

Leggi razziali e situazione degli ebrei in Toscana, migrazioni e immigrazioni, e i valori della Costituzione (con particolare riferimento agli artt. 3 e 10), sono i temi con i quali si sono confrontate le classi, e che sono stati poi sintetizzati in elaborati di diverso tipo, dalla grafica alla fotografia al video.

Il progetto fa parte di un percorso ormai pluriennale che lo Spi Cgil Toscana porta avanti con le scuole della regione. Non tanto un concorso, quanto un progetto all’insegna della partecipazione: a tutte le scuole andranno riconoscimenti ex-aequo, ai quali si aggiungono tre premi speciali (uno per ognuno dei temi proposti).

Le scuole che hanno partecipato al progetto e che saranno presenti il 21 maggio a Empoli:

- ITIS Galileo Galilei di Arezzo

- Istituto Istruzione superiore G. Vasari di Figline e Incisa (Firenze)

- Liceo Scientifico G. Marconi di Grosseto

- Liceo Rosmini di Grosseto

- ISISS Marco Polo di Cecina (Livorno)

- Istituto Carducci Volta Pacinotti di Piombino (Livorno)

- Liceo Chini-Michelangelo di Forte dei Marmi (Lucca)

- IIS “Da Vinci” Villafranca di Massa e Liceo Classico G. Leopardi di Aulla

- IIS “E. Santoni” di Pisa

- ITSE Aldo Capintini di Agliana (Pistoia)

- Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese (Pistoia)

- Liceo Livi di Prato

- ITEPS Paolo Dagomari di Prato

- Liceo linguistico di Montalcino (Siena)

Fonte: Cgil Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli