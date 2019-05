Asl Toscana nord ovest: ecco come ritirare il PIN Celiachia

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda agli assistiti celiaci che dal 1° giugno 2019 cesserà la validità dei buoni cartacei, che pertanto oltre quella data non saranno più utilizzabili.

Per il ritiro dei prodotti senza glutine, sia presso le farmacie che in tutte le altre strutture autorizzate, compresa la grande distribuzione, si invitano quindi gli assistiti che non avessero ancora provveduto a recarsi in tempo utile negli uffici territoriali di proprio riferimento della Farmaceutica, per l’abilitazione della tessera sanitaria e il ritiro del PIN Celiachia, muniti di:

tessera sanitaria in corso di validità (non fotocopie o foto);

carta d’identità o altro documento di riconoscimento valido;

eventuale delega (non necessaria per i genitori di minori).

Fonte: Asl Toscana nord ovest

Tutte le notizie di Toscana