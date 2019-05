Selezionate al Don Carlos di Chiesina Uzzanese le prime concorrenti per Miss Toscana 2019. Grande adesione di partecipanti al momento iscritte al primo casting regionale dell'80esima edizione del concorso di miss Italia 2019 per la Toscana, che si e'svolto sabato 18 maggio alle ore 15 alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese. Tra le tantissime partecipanti provenienti da quasi tutta la Toscana, la commissione tecnica presieduta dai signori Alessandro Fontanelli e Raffaello Zanieri ha selezionato il primo gruppo di 32 candidate che parteciperanno alle prime selezioni gia' programmate del concorso. La prima selezione del concorso di miss Italia 2019 per la Toscana si svolgera' domenica 26 maggio alle ore 21 al campo sportivo di Sambuca Val di Pesa, la vincitrice della selezione sara'la prima concorrente ad avere il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma i primi di agosto. Ulteriori casting verranno effettuati nei mesi di giugno e di luglio, tutte le ragazze interessate a partecipare al concorso devono effettuare l'iscrizione sul sito ufficiale di Miss Italia www.missitalia.it o telefonare all'agenzia Syriostar di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria al n. 057271779 oppure al 3357306153.

