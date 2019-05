Il 26 maggio l'estrazione delle contrade per il Palio del 2 luglio

Domenica 26 maggio alle ore 19 si terrà il sorteggio delle Contrade che insieme a Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera prenderanno parte al Palio del prossimo 2 luglio. Le bandiere delle Contrade estratte saranno collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla Carriera; mentre le restanti sette saranno posizionate alle finestre del secondo piano.

In caso di estrazione di Nicchio, Tartuca o Valdimontone, in rapporto ai rispettivi provvedimenti di esclusione, le loro bandiere saranno esposte, in ordine alfabetico, agli ultimi posti delle finestre del secondo piano

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena