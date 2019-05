Il senatore Vescovi a Sovigliana per sostenere Alessandro Scipioni

Domani dalle ore 9:30 a 12:00 presso il gazebo di via della Pace a Sovigliana sarà presente il senatore della Lega Manuel Vescovi, insieme al candidato alle elezioni europee Elena Vizzotto per sostenere la candidatura a sindaco di Vinci del segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

In questa occasione potrà esserci un confronto con la popolazione, per ascoltare direttamente le esigenze del territorio e portare le istanze dei cittadini nelle assemblee legislative. Lo sportello del cittadino è da qualche tempo attivo anche per le elezioni amministrative di Vinci ed è il mezzo che si è rivelato più efficace negli anni per dare voce alle persone comuni e creare un'interfaccia permanente con gli eletti.

