Manifesti elettorali del PCI strappati a Cerreto Guidi, Rovai e Scardigli: "Obiettivo politico, non vandalismo"

Così come in altri Comuni d'Italia dove il PCI si presenta alle Elezioni Amministrative del 26 maggio prossimo, anche a Cerreto Guidi alcuni manifesti elettorali del Partito Comunista Italiano sono stati strappati. E soltanto quelli. E' quindi evidente che non si tratta di un vandalismo a casaccio, ma che ha come obiettivo le idee e i simboli comunisti. Sappiano queste "personcine ammodo" che non ci metteranno a tacere. Affiggeremo altri manifesti sopra quelli strappati dai tabelloni e intensificheremo la nostra campagna elettorale fino all'ultimo minuto disponibile. Chi compie questi gesti da fascista dimostra di non saper sostenere nessun confronto civile fra idee diverse.

Sandro Scardigli, segretario della Sezione Empolese Valdelsa del PCI

Susanna Rovai, candidata PCI a Sindaco di Cerreto Guidi

Tutte le notizie di Cerreto Guidi