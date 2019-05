Cambiamenti climatici e conflitti nel mondo: incontro a Empoli

Che relazione c’è tra i cambiamenti climatici e i conflitti del mondo? Come è la situazione ad oggi e quali invece le previsioni? Per cercare di dare una risposta a queste domande di estrema attualità, l’associazione Safari Njema e il gruppo Gees (Gruppo Empolese Emisfero Sud) hanno organizzato un incontro per venerdì 24 maggio alle ore 18 presso la bottega Altromercato in via Giuseppe Del Papa 73 a Empoli.

Durante l’incontro Alice Pistolesi, giornalista dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, presenterà, mappa e infografiche alla mano, i luoghi in cui le guerre ambientali sono in corso e perché il cambiamento climatico è considerato un fattore di destabilizzazione ed esacerbazione dei conflitti. Una riflessione particolare andrà al continente africano, il più colpito dai cambiamenti climatici.

Dopo l’incontro è previsto l’aperitivo realizzato dalla gastronomia naturale Una Giuggiola di Empoli.

