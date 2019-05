Cèramica 2019 Montelupo, il bando gestione delle aree

CèRAMICA 2019: il comune offre la possibilità di gestire le “aree lunge” che saranno allestite in diversi angoli della città

Pubblicato un bando; gli interessati hanno tempo fino al 30 maggio per candidarsi

L’esperimento è stato fatto nell’edizione 2018. Sono state allestite aree di sosta in cui i visitatori hanno la possibilità di passare un po’ di tempo, bevendo qualcosa, assistendo agli spettacoli o ascoltando musica.

Una formula che anche in via sperimentale ha riscosso gradimento e che sarà riproposta in maniera più strutturata nell’edizione 2019.

Il comune ha deciso di affidare le 4 “aree lunge” attraverso un bando pubblico a soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Le aree si trovano in piazza dell’Unione Europea, viale Umberto I, piazza della Libertà e corso Garibaldi.

Sul sito del comune (www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it) e su quello della manifestazione (www.festaceramica.it) sono disponibili il bando dettagliato con i relativi moduli da presentare.

L’amministrazione selezionerà le domande da ammettere alla partecipazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti obbligatori per l'ammissione, secondo la valutazione del progetto proposto per la gestione dello spazio, con particolare riferimento alla tipologia del servizio e all'eventuale tema di riferimento per le degustazioni, alla presenza di tipicità locali, al menù di alimenti e bevande proposto al pubblico della manifestazione e alla documentata esperienza nella gestione di catering e serate a tema.

Gli operatori selezionati per la partecipazione avranno la disponibilità gratuita di uno spazio, provvisto di pedana per sedute del pubblico, bancone per la somministrazione, allaccio elettrico e illuminazione dell'area, quinta di separazione posizionata alle spalle del bancone per lo stoccaggio e la preparazione dei materiali. Tutte le iniziative accolte dal presente bando dovranno tenersi nella struttura assegnata.

Gli interessati hanno tempo fino al 30 maggio per presentare domanda

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

