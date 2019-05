Crazyrun, finish line e premiazione all'autodromo di Modena

Crazyrun si è conclusa a Modena, un finale spettacolare quello di domenica 19 maggio dentro l'autodromo di Marzaglia durante i Motor1 Days. Migliaia di spettatori hanno assisitito alla sfilata di supercar e di crazyrunner trepidanti in attesa di conoscere l'esito della corsa automobilistica più pazza d’Italia, dopo aver percorso 500 km tra Toscana, Umbria ed Emilia Romagna.

Fino al momento delle premiazioni è stato possibile ammirare e fotografare le auto in esposizione, ma anche parlare con i partecipanti per scoprire e capire le caratteristiche del mondo Crazyrun.

Vincitore della Crazyrun 2017 il team CARRERA PANAMERICANA #12 su Porsche 911 Carrera 4s, secondo posto per il team MAVERICK #46 su Bmw M3 e46, e terzo posto per il team LAS VEGAS #34 su Audi R8.

Premiati anche i team che meglio hanno interpretato lo spirito Crazyrun.

Per la categoria:

CRAZY TEAM ha vinto il team CAVA RACING #32 su Morgan 3 Wheeler

CRAZY CAMOUFLAGE ha vinto il team AMERIANE DI LUCCA #70 su Ford Lariat F150 '86

CLASSIC CRAZY CAR ha vinto il team GENTLEMAN RACER #67 su MG Midget '63

LUXURY PAINT ha vinto il team STO CA**O #11 su McLaren 600 LT

Anche in questa edizione Crazyrun è stata una car race coinvolgente in un itinerario, che tra Arezzo e Modena, ha visto sfrecciare 80 auto tra Porsche, Ferrari, Maserati, hypercar e supercar in una caccia al tesoro di 48 ore con 10 checkpoint e 10 tappe selettive.

Per citarne alcune: Castiglion Fiorentino, Monteriggioni, Castiglione del Lago, San Vivaldo, Castelfalfi, San Miniato, Seano, Maranello...

Ad ogni tappa i team dovevano dimostrare di aver superato la prova per poter registrare il personal badge ed ottenere la busta contenente l'indizio successivo.

Indizi e prove rompicapo scanditi dal tempo messo a disposizione per superarle.

Alcuni esempi?

“Plus Code, Gallerie, Cannone, Frank, San Biagio, 40°, Lago, Capitano Zeti, 50 tappi, stazione idrometeorologica, altezza, musicassetta, tedesco, penna Bic, Dante Alighieri, acqua, Lego, QRCode, Leonardo Da Vinci, salinità”

Parole che sembrano scritte a caso, ma che per i partecipanti significano molto di più. Divertimento, velocità, astuzia, abilità, comicità, energia, saper fare squadra, ovvero Crazyrun.

Solo facendone parte si può capire e percepire il vero spirito di questa due giorni. Molti partecipanti in gara non hanno mancato un'edizione, altri erano alla loro prima volta e hanno dichiarato di aspettare già le date della prossima.

www.crazyrun.org

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana