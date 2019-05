Elezioni 2019, iniziativa 'social' dell'Arci Empolese Valdelsa: intervista ai candidati sindaco delle liste di sinistra

L'Arci Empolese Valdelsa raccoglie un patrimonio di 70 basi associative e circa 10.500 soci che sul territorio animano un capitale di socialità e umanità. I circoli, con la loro costante presenza sul territorio, sono un osservatorio privilegiato che permette di comprendere giorno dopo giorno bisogni e necessità della popolazione.

In occasione delle prossime elezioni amministrative del 26 maggio, vogliamo chiedere ai candidati delle liste di sinistra e centro sinistra del territorio di impegnarsi nella condivisione e nel sostegno di 7 temi che la nostra associazione ritiene prioritari: l'antifascismo, la diffusione della cultura dell'accoglienza, il riconoscimento dei circoli Arci come luoghi di presidio sociale, la cooperazione tra i popoli attraverso la promozione di gemellaggi e scambi, percorsi di coinvolgimento dei giovani e diffusione di occasioni per la loro valorizzazione e crescita, l'educazione popolare, la diffusione di forme di contrasto al liberismo.

In questo momento storico, quando l'attualità ci riporta notizie che sembrano appartenere ad altri secoli, quando i valori costituzionali sembrano calpestati, quando l'umanità sembra sostituita dall'interesse e dal falso mito della sicurezza e il dissenso viene imbavagliato e punito, crediamo che il voto diventi ancora di più un momento altissimo di partecipazione popolare e uno strumento di cambiamento potente. Per questo motivo, quello del 26 Maggio è un appuntamento importantissimo: possiamo e per questo dobbiamo esprimere la nostra visione, dar corpo ai nostri valori attraverso la nostra scelta.

L'Arci invita tutti i soci e i cittadini a recarsi alle urne a difendere i valori di socialità, accoglienza e solidarietà.

Per questo abbiamo scelto di intervistare i candidati sindaco della sinistra e del centro sinistra dei comuni del territorio (escluso Fucecchio che non rientra nella territorio di competenza dell'Arci Empolese Valdelsa) e condividere con loro alcune riflessioni sui circoli e sull'Arci. Le loro risposte, che possiamo vedere all'interno delle video-interviste realizzate e pubblicate sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram, sono la prova che è con loro che vogliamo condividere un percorso reale di attuazione dei nostri ideali, valori, delle nostre prospettive e soprattutto creare un argine alla deriva populista, fascista, razzista e sovranista.

Sono molti i presidenti, consiglieri, dirigenti e volontari della nostra associazione che hanno scelto di dare il proprio contributo alla costruzione di prospettive di sinistra e centro sinistra all'interno delle proprie città: per questo invitiamo i soci e la cittadinanza a valorizzare il loro impegno e a sostenere la loro candidatura. Possiamo così dar voce alle istanze e alle necessità che la nostra associazione esprime, ai valori e al ruolo dei circoli Arci.

É dal basso che possiamo costruire un mondo migliore, ma sempre e comunque attenti che la visione di una società aperta, sociale, solidale ed accogliente non si costruisce senza una visione

europea ed europeista. Il voto europeo è lo strumento per costruire programmi volti a riformare le politiche europee sull'immigrazione e a impegnarsi per una nuova cultura dell'accoglienza, per combattere la povertà e le disuguaglianze, per rafforzare la dimensione sociale dell'Unione Europea e per la valorizzazione di un'economia sociale che rispetti le persone, l'ambiente, il lavoro e i diritti. Chiediamo quindi ai soci e alla cittadinanza di esprimere un voto, alle amministrative e alle europee, che segua questi principi, di fatto gli stessi per i quali ogni giorno ci battiamo da sempre all'interno dei nostri spazi.

Fonte: Ufficio Stampa Arci Empolese Valdelsa

