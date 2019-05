Elezioni amministrative, chi avrà la meglio in Toscana? Il sondaggio di gonews.it

Anche le ultime elezioni amministrative e politiche che si sono tenute in Toscana lo hanno dimostrato: la Regione rossa è sempre più 'sbiadita'. Così ad una settimana dalle Amministrative 2019 che porteranno alle urne ben 189 comuni, la possibilità che la destra conquisti posizioni è concreta. Quelle del 26 maggio potrebbero essere per un certo verso elezioni 'storiche', perché potrebbero portare la destra in molte giunte comunali per la prima volta.

La geografia politica a livello nazionale vede dopotutto una sinistra che percorre strade diverse, tra chi rivendica un ritorno alle origini e chi, ancora tramortito dalle elezioni politiche del 2018, è ancora alle prese con la sua crisi di identità; dall'altra parte la destra guidata dal Carroccio acquista consenso e forza elettorale. Uno scenario che è pressappoco speculare in Toscana, dove se questo non bastasse è avvenuto qualcosa di considerevole: i vertici regionali del centrodestra, compreso quelle forze politiche che non stanno nel Governo giallo-verde come FI e FdI, si sono immediatamente sedute al tavolo delle trattative uscendone con un 'patto tra gentiluomini' firmato a più mani che recita: in Toscana uniti ovunque alla conquista di più comuni possibile, poi sguardo rivolto alle elezioni regionali. Così si contano sulle dita i Comuni dove la destra non corre unita, non si può dire lo stesso del centrosinistra.

In questo scenario, però, si inserisce l'incognita del M5S che anche se a livello locale ha ampiamente dimostrato di non avere un peso particolare, basta pensare che in Toscana si presenterà solo in circa 40 comuni, è pur sempre il partito di Governo è non è detto che non possa riservare sorprese. Il suo peso, però, sembra più che altro determinante per i comuni che andranno al ballottaggio, resta da capire chi beneficerà di questo. Non vanno infine dimenticate le liste civiche, più o meno schierate politicamente, che potrebbero essere una soluzione locale allo 'spacchettamento' della geografia politica italiana.

gonews.it ha scelto di chiedere ai suoi lettori quale forza, tra centrosinistra, centrodestra, M5S e liste civiche, otterrà il risultato migliore alle elezioni amministrative 2019. Si può votare fino a lunedì 27 maggio.

