Fridays for Future ritorna a Empoli: "Leader della Terra, vi teniamo d’occhio"

“Può sembrare spaventoso, ma l’evidenza scientifica dimostra che, se non intraprenderemo azioni urgenti entro il prossimo decennio, potremmo subire danni irreversibili al mondo naturale e il collasso delle nostre società”, sono le parole del più famoso divulgatore scientifico del mondo, Sir David Attenborough. Parole che trovano già riscontro nelle scene drammatiche delle persone che fuggono dai mega-incendi negli Stati Uniti, causati dalla crescente siccità del Pianeta che si sta riscaldando, o nell’esempio della Louisiana, che sta perdendo territorio ad uno dei tassi più veloci della Terra.

Il re è nudo, la catastrofe è vicina, i leader politici continuano a non agire per fermare il cambiamento climatico e tutti noi dobbiamo scendere in piazza davanti alla sede locale del governo e fare pressione dal basso per avere politiche climatiche più incisive. Lo ha detto Greta Thunberg a conclusione dell’ultima conferenza sul clima.

Che si trattasse di un messaggio dirompente, che interroga pesantemente il nostro modello economico e di vita, qualcosa di indicibile proprio perché scientificamente fondato, lo dimostra la virulenza degli attacchi che sono seguiti a questo appello.

Venerdì 24 maggio, alle 16.30, Fridays for Future Empolese Valdelsa sarà di nuovo in piazza della Vittoria, a Empoli, davanti alla sede dell’Unione dei Comuni, per rilanciare il grido di Greta e ricordare ai nostri amministratori che la nostra sopravvivenza è anche affar loro, ed ha a che vedere con le loro scelte politiche. Piantare alberi per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, orientare nel modo giusto le scelte delle P.A. e dei privati in tema di approvvigionamento energetico, riorganizzare in forma sostenibile la mobilità, sono tutte scelte che investono direttamente il livello locale di governo. E su questi punti non faremo sconti a nessuno, perché chiunque sarà chiamato ad amministrare la città sarà il nostro sorvegliato speciale. E se l’inerzia si protrarrà a lungo ci saranno magari i tribunali a giudicare chi amministra la cosa pubblica, come è avvenuto negli Stati Uniti per decisione di ventuno teenager, che hanno portato in tribunale la classe politica per non aver impedito il danneggiamento del Pianeta.

Fonte: Fridays for Future Empolese Valdelsa

