Gasparri in visita nel Cuoio, 'filastrocca' per Bonsangue (FI)

Non poteva mancare una battuta del senatore Maurizio Gasparri nella sua visita a San Miniato e Castelfranco di Sotto, per sostenere la candidatura di Forza Italia alle Europee di Raffaella Bonsangue. L’ha pronunciata a San Miniato prima di visitare la Incas di Castelfranco di Sotto, una delle più grandi concerie italiane, la prima a ricevere il riconoscimento europeo EMAS per la sostenibilità ambientale. L’amministratore delegato Piero Rosati ha illustrato tutte le fasi della lavorazione e la mission dell’azienda per far apprezzare nel mondo i prodotti naturali, in una economia circolare che utilizza le pelli di vitello come scarto dell’industria alimentare

“Le attività del Comprensorio del Cuoio, che rappresenta quasi la metà della produzione italiana di pelli e una quota rilevante a livello mondiale - ha detto Raffaella Bonsangue - devono richiamare tutta la nostra attenzione per le problematiche del mercato e il nostro apprezzamento per lo sforzo tecnologico di tutela dell’ambiente. Non mi stancherò di ripetere che uno degli impegni prioritari che porterò in Europa se verrò eletta riguarda il mondo delle imprese e del lavoro. In questo momento in cui le nostre imprese sono rivolte prevalentemente al mercato esterno, non possiamo rappresentare i nostri interessi senza l’Europa. E’ solo con una Europa forte che possiamo fare fronte alla sfida delle altre potenze globali”.

Fonte: Ufficio stampa

