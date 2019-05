Registro .it Cnr premiato al Forum PA 2019

Il progetto ‘Digital kit’ del Registro .it, l'anagrafe dei nomi con dominio .it, gestito dall'Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, è stato premiato tra le centinaia di soggetti partecipanti al Forum PA, nella sezione “Premio PA sostenibile - II Edizione”. La premiazione si è svolta nel contesto di Forum PA 2019, durante il convegno ‘Promuovere l'innovazione sostenibile, orientare il mercato: un nuovo ruolo del government’, con la consegna del diploma ad Anna Vaccarelli del Cnr-Iit e responsabile dell’Unità relazioni esterne del Registro .it.

‘Digital kit’ fa parte della campagna di comunicazione del Registro .it, che ha centrato la sua campagna di comunicazione sulle imprese, considerato che il 63% di quest’ultime, distribuite sul territorio italiano, sono ‘indifferenti’ rispetto all'uso del digitale (Istat 2018). L’obiettivo dunque è quello di riuscire a migliorare il grado di digitalizzazione di aziende e liberi professionisti, fare loro formazione, fornirgli gli strumenti per essere maggiormente competitivi e sfruttare le opportunità della Rete.

In questo contesto, il Registro ha messo a disposizione delle imprese i Digital kit (Dk), una vera e propria cassetta degli attrezzi digitale pensata per Pmi, professionisti, artigiani, commercianti e freelance. I Dk sono costituti da un video, da una breve parte testuale di spiegazione e da slide di approfondimento. I Dk sono utili per: raccogliere elementi di base e informazioni sull'uso del digitale, valutare le proprie esigenze con maggiore competenza, calibrare le proprie scelte per la ricerca di eventuali esperti/soluzioni esterni (e risparmiare).

Il premio di questa edizione è dedicato ad Antonella Giulia Pizzaleo, responsabile dell’Agenda Digitale Regionale e Internet Governance per la Regione Lazio, che ha collaborato anche con l’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, scomparsa il 7 gennaio scorso, in memoria del suo grande entusiasmo e impegno per una PA innovativa, trasparente, aperta a un nuovo modo di rapportarsi con cittadini, territori e comunità.

Fonte: Istituto Informatica e Telematica (Iit) Cnr Pisa

