Rossi torna nel PD: "Art.1 percorso sbagliato. Serve costruire argine alla Lega, anche in Toscana"

"Non ho sentito Zingaretti, ma ho letto che si è dichiarato contento, mi fa piacere. C'è bisogno di unità, c'è una richiesta di unità che viene forte da tante persone. Credo che sia lo sbocco naturale per tante ragioni - ha aggiunto Rossi -, il tentativo generoso di Articolo 1 era sbagliato ed è fallito. Ritorno nel Pd anche grazie a Zingaretti, perché ha riaperto la possibilità di dire la propria, ha riaperto la discussione e questo è senz'alto importante", sono queste le parole di Enrico Rossi a margine di un incontro dopo l'annuncio ieri del suo ritorno nel PD.

Per Rossi è necessario "costruire un argine contro la Lega e il suo lisciare il pelo al neo fascismo e anche contro la vaghezza ideologia e l'incompetenza del Movimento 5 stelle".

Per il presidente Rossi, il Pd "è l'infrastrutture politica fondamentale per accettare la sfida del governo della Toscana l'anno prossimo, credo che il mio rientro in questo senso possa servire a consolidare il lavoro, strutturarlo meglio e ad arrivare bene alle elezioni per riprenderci la Regione".

