Una app per usare lo smartphone senza usare la batteria: gli studenti del Ferraris Brunelleschi vincono 'Impresa in azione'

E’ stato un risveglio piacevolmente animato per Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, invasa dalla carica di oltre quattrocento studenti provenienti da 6 provincie toscane, suddivisi in 18 gruppi-classe-impresa (mini imprese JA, dove JA sta per Junior Achievement) e appartenenti a 7 istituti scolastici che si sono sfidati, a colpi di idee, per aggiudicarsi la Finale Regionale di Impresa in azione e approdare a Milano per la finale nazionale i prossimi 3 e 4 giugno.

Dopo sei mesi di lavoro, gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris – Filippo Brunelleschi” di Empoli, con l’impresa Endow.JA, sono stati giudicati non solo vincitori del premio Migliore Impresa JA Toscana di Impresa in azione 2019 ma anche del premio speciale “Mini impresa Toscana 4.0” grazie al gadget per lo smartphone “Handy Tool”. I 19 ragazzi del team hanno infatti ideato una soluzione che velocizza l’accesso alle funzioni più usate dello smartphone (chiamare una persona, inviare messaggi personalizzati, aprire applicazioni preferite, accendere/spegnere la torcia, ecc.). Delle dimensioni di un piccolo cerotto, “Handy Tool” aggiunge tre pulsanti programmabili ai telefoni Android: basta applicarlo sul retro del dispositivo o della custodia e scaricare l'apposita App. “Handy Tool” è la soluzione per avere sempre a portata di mano e in modo immediato quelle funzioni usate più frequentemente durante la giornata senza consumo di batteria grazie all’utilizzo della tecnologia NFC (Near-Field Communication).

Grazie a questo lavoro, gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris – Filippo Brunelleschi” di Empoli parteciperanno alla finale nazionale BIZ Factory – Bridging the Gap, il 3 e 4 giugno prossimi a Milano, dove oltrepasseranno i confini locali affrontando le migliori classi delle altre regioni italiane per il titolo di Migliore Impresa JA 2019. La classe vincitrice avrà l’opportunità di percorrere il ponte verso l’Europa che questa iniziativa offre, e avrà l’onore di rappresentare l’Italia a livello europeo nella JA Europe Company of the Year Competition, dal 3 al 5 luglio a Lille in Francia, in una stimolante esperienza internazionale.

Il commento del Presidente della Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale ISI e della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini

“Una soddisfazione che puntualmente si rinnova è quella che proviamo nella giornata conclusiva di questo progetto che sosteniamo da anni. E’ fondamentale, nei percorsi di alternanza scuola lavoro, garantire agli studenti condizioni che assicurino esperienze pratiche e acquisizione di nozioni tecniche mediante il contatto diretto con ambienti di lavoro effettivi e l’iniziativa “Impresa in Azione” va anche oltre, trattandosi di un vero e proprio laboratorio dove i ragazzi devono cimentarsi con le dinamiche reali di un’impresa. Favorire un percorso condiviso da tutti gli attori coinvolti nel processo di abbattimento della distanza tra il mondo produttivo e quello della formazione scolastica è impegno prioritario della Camera di Commercio di Pisa, in sintonia con la recente riforma ha assegnato alle Camere nuove importanti competenze in materia”.

La Camera di Commercio di Pisa ha avuto un ruolo preminente rispetto all’iniziativa che fu, infatti, avviata a Pisa nel 2005 e successivamente adottata da Unioncamere Nazionale. Perfettamente in grado di mettere in luce imprenditorialità, spirito di iniziativa, creatività ed entusiasmo degli studenti delle scuole superiori, “Impresa in azione” è un programma didattico promosso da Junior Achievement Italia, accreditato dal MIUR tra i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sviluppato in Toscana grazie alla partnership con il soggetto attuatore del progetto che è la Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale – ISI, partecipata dalla Camera di Commercio di Pisa. Il tutto in collaborazione con Unioncamere Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, le Camere di Commercio di Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, il Centro Studi e Servizi Azienda Speciale Camera di Commercio Maremma e Tirreno, il sostegno di Rotary International Distretto 2071, ed il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa.

Il progetto ha assunto rinnovata rilevanza e attualità anche a seguito della recente riforma del sistema camerale che colloca le camere di commercio in posizione nodale rispetto ad un’ampia rete di soggetti istituzionali chiamati a cooperare nell’ambito di nuove e specifiche funzioni di orientamento, alternanza scuola lavoro, incontro tra domanda-offerta di formazione.

L’evento Dopo il taglio del nastro da parte del Presidente Valter Tamburini, la mattinata è trascorsa con la presentazione, da parte degli studenti, delle mini imprese JA con “pitch” di 90 secondi in un clima di spiccata vivacità grazie all’intrattenimento degli studenti di “SocialITI”, ex mini impresa JA dell’Istituto Superiore “Da Vinci – Fascetti” di Pisa, che ha animato l’evento con interviste e un programma musicale.

In evidenza, negli stand delle mini imprese, idee imprenditoriali interessanti, innovative e alcune molto originali, sviluppate a scuola durante l’anno scolastico con il supporto di alcuni docenti coordinatori. Un vero e proprio laboratorio d’impresa, che ha permesso ai ragazzi di sperimentare ogni fase del progetto, dallo svilluppo di un concept con relativo studio di fattibilità, fino alla realizzazione del prodotto e al lancio sul mercato, imparando a misurarsi con problematiche legate alla costituzione e alla gestione di un’impresa, in tutto simili a quelle reali.

La finale di Pisa è stata occasione per confrontarsi con i potenziali clienti/utenti che sono transitati da Piazza Vittorio Emanuele ma, soprattutto, per mostrare ad una giuria selezionata di esperti le idee d’impresa, il resoconto dell’attività svolta, la forza del gruppo di lavoro e le strategie di marketing messe in atto.

La giuria della Finale Toscana, presieduta dal manager Mario Garzella e composta da 22 tra imprenditori, professionisti, manager, funzionari pubblici e privati, ricercatori universitari, rappresentanti dei Poli tecnologici, del mondo delle Camere di Commercio e degli Istituti di credito, ha inoltre assegnato i seguenti riconoscimenti speciali:

· Premio “Rotary: giovani@intrapresa.futuro” assegnato a Tech Sloth.JA dell’Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris – Filippo Brunelleschi” di Empoli, quale team che con il suo lavoro ha saputo meglio guardare al futuro.

· Business Model Award, conseguito da 4Aonshoulder JA, dell’Istituto Superiore d'Istruzione "Sandro Pertini" di Lucca, per il miglior modello di business.

· Premio mini impresa toscana 4.0, conseguito da Endow.JA (la vincitrice del concorso), dell’Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris – Filippo Brunelleschi” di Empoli, quale mini impresa più digitale.

· Communication & marketing Award a KM0 JA, dell’Istituto Tecnico "Carlo Cattaneo" di San Miniato per aver ha utilizzato meglio le strategie di comunicazione social e marketing

Novità di quest’anno il concorso #InstagramInAzione19, il contest lanciato da Fondazione ISI e Junior Achievement rivolto alle mini imprese in gara e che ha premiato RE4BANNER JA dell’Istituto Tecnico "Carlo Cattaneo" di San Miniato per il miglior post e più in generale per essere la mini impresa con la migliore strategia social.

Una giornata pisana densa di valori per un progetto riconosciuto dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia educativa di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani” che con metodologia didattica basata sul learning by doing e un curriculum ricco di iniziative e contenuti, offre agli studenti gli strumenti giusti per trasformare una semplice idea in una vera e propria impresa.

ELENCO IMPRESE PARTECIPANTI

Nome Impresa JA Denominazione Istituto Superiore Comune

EndowJA Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris – Filippo Brunelleschi” Empoli

KEYDON JA Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris – Filippo Brunelleschi” Empoli

Tech Sloth.ja Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris – Filippo Brunelleschi” Empoli

Glass and Plants Istituto Tecnico Agrario Statale ITAGR Firenze

RI-ECO DESIGN JA Istituto Tecnico Agrario Statale ITAGR Firenze

DYNAMO JA Istituto Tecnico Agrario Statale ITAGR Firenze

Bum School Bag Istituto di Istruzione Superiore "Amerigo Vespucci - Cristoforo Colombo" Livorno

4Aonshoulder ja Istituto Superiore d'Istruzione "Sandro Pertini" Lucca

Green World 4Bamboo ja Istituto Superiore d'Istruzione "Sandro Pertini" Lucca

Ja2BRUSH Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Silvano Fedi - Enrico Fermi" Pistoia

Cash Flow Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Silvano Fedi - Enrico Fermi" Pistoia

Dice-Play Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Silvano Fedi - Enrico Fermi" Pistoia

Ja YOJI Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Silvano Fedi - Enrico Fermi" Pistoia

AR-T-SHIRT JA Istituto Tecnico "Carlo Cattaneo" San Miniato

RE4BANNER JA Istituto Tecnico "Carlo Cattaneo" San Miniato

4SUNJA Istituto Tecnico "Carlo Cattaneo" San Miniato

KM0 JA Istituto Tecnico "Carlo Cattaneo" San Miniato

StoopEventi ja Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Ferruccio Niccolini" Volterra

