A.S.D. Aquateam nuoto di Castelfranco al Campionato italiano Fisdir

Doppia trasferta dell' dell'A.S.D. Aquateam Nuoto Cuoio di Castelfranco di Sotto. In questo fine settimana la nostra squadra ha partecipato a due manifestazioni con 10 atleti, 6 atleti Fisdir promozionale hanno partecipato all’11esima edizione del Campionato italiano promozionale FISDIR di nuoto e nuoto per salvamento presso l’impianto sportivo Elysium di Agropoli (SA); dove partecipavano 260 atleti di 34 società provenienti da tutte le regioni e al 1° Trofeo "Tutti in acqua" a Borgo San Lorenzo.

La nostra squadra, unica rappresentante della Toscana a partecipare ai campionati Italiani, si è difesa bene con Federico Fadda argento nei 25 dorso e 5° nei 25 stile libero, Giulia Campigli argento nei 25 farfalla e 5° nei 50 stile libero, Giulio Bachi 5° nei 25 stile libero e 4° nei 25 dorso, Alessandra Cerri bronzo nei 50 dorso e 4° nei 50 stile libero e due atleti all'esordio assoluto, Kevin Sacco bronzo nei 25 stile libero e bronzo nei 25 dorso e Marco Brucini 6° nei 25 dorso e 6° nei 25 stile libero positive anche le due staffette, anche queste alla prima esperienza, quella maschile dei 25 stile libero con Kevin Sacco,Giulio Bachi Marco Brucini e Federico Fadda 5° posto e quella mista 25 stile libero con Marco Brucini, Giulia Campigli, Federico Fadda e Alessandra Cerri 5° posto.

Siamo veramente contenti e soddisfatti dei risultati dei nostri atleti, grandi emozioni per noi tecnici e per i familiari che ci hanno sostenuto e incitato dagli spalti, i nostri ragazzi si sono divertiti molto e questa era la cosa più importante.

Gli altri 4 atleti Martina Alfei, Gabriele Pancelli, Giovanni Turini della FINP ed Emiliano Micheli della Fisdir agonisti hanno gareggiato al 1° Trofeo Tutti in acqua a Borgo San Lorenzo con notevoli miglioramenti delle loro prestazioni e abbassando i loro migliori tempi stagionali.

Grandi soddisfazioni continuano ad arrivare da questa stagione sportiva che si concluderà con gli ultimi appuntamenti a giugno con il campionato Italiano Fisdir in vasca lunga a Chianciano e i Play de Game Special Olympics a Roma.

Questa esperienza dimostra, ancora una volta, che lo sport è un grandissimo mezzo di inclusione per questi ragazzi e permette di fare esperienze utili e importanti per loro, bisogna assistere a questi eventi per capire le grandi emozioni che si hanno in queste occasioni.

Ringraziamo ancora una volta tutti quelli che ci sostengono e attraverso le donazioni ci permettono di partecipare a questi grandi eventi, senza di loro non sarebbe per noi possibile, questi risultati sono anche merito vostro, grazie.

Fonte: A.S.D. Aquateam Nuoto Cuoio di Castelfranco di Sotto

Tutte le notizie di Nuoto