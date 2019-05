Elezioni europee, come votare in ospedale

In occasione delle elezioni europee, in programma domenica 26 maggio 2019, per le persone ricoverate in ospedale sarà possibile, come in ogni occasione, votare presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

La legge prevede che i malati abbiano il diritto di votare all’interno del luogo di cura: per farlo è necessario compilare il modello in possesso del coordinatore infermieristico del reparto di degenza, ed essere in possesso della scheda elettorale e del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il seggio elettorale al policlinico Santa Maria alle Scotte sarà situato al Lotto didattico, piano -2: è necessario che il paziente attenda l’autorizzazione del Comune di residenza prima di recarsi al seggio, i pazienti impossibilitati a raggiungere la postazione interna alle Scotte per la votazione saranno raggiunti direttamente nel reparto di degenza dai professionisti ospedalieri addetti al seggio elettorale.

Fonte: AOU Senese - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena