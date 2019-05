Elezioni Firenze, Nardella incontra l'Aci: "3000 nuovi posti auto"

Dalla sosta gratuita, in città, per i fiorentini, alla costruzione di 3000 nuovi posti auto, fino ad una serie di misure per migliorare la mobilità urbana e la sicurezza delle strade. Sono questi alcuni punti emersi durante l’incontro con il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, organizzato dall’Automobile Club Firenze, nella sede di Viale Amendola, 36. Tra le novità più interessanti anche un nuovo piano per la sosta, che prevede un sistema di controllo digitale contro i ‘furbetti’ che non pagano il ticket, ed un apposito chip per tutelare i disabili, che devono parcheggiare negli appositi spazi dedicati. “Il tema della mobilità è quanto mai cruciale per una città come Firenze - ha sottolineato Nardella - per questo è necessario mettere in campo azioni coraggiose, che abbiano come unico risultato quello di diminuire drasticamente il numero dei veicoli circolanti. Il nodo fondamentale passa da una perfetta integrazione tra trasporto pubblico e privato. Per questo vogliamo realizzare più parcheggi scambiatori, sul modello di Villa Costanza, che consentano ai cittadini che vengono da fuori di lasciare comodamente la macchina e muoversi con il mezzo pubblico. Avere meno veicoli significa anche un minor livello di inquinamento. La mia idea, in questo senso, è di filtrare i veicoli più inquinanti, attraverso l’installazione di una serie di porte telematiche, agli ingressi della città, con il compito di individuare i mezzi che inquinano di più. Ovviamente dovremo offrire una soluzione ai conducenti di questi veicoli e penso che la più idonea sia proprio il parcheggio scambiatore”.

La questione della sosta ha rappresentato il tema più ‘caldo’, con Nardella che ha annunciato l’intenzione di realizzare 3000 nuovi posti auto, entro la fine del prossimo mandato, ed un piano investimenti associato alla privatizzazione di Firenze Percheggi. “Dobbiamo tornare a costruire parcheggi - ha proseguito Nardella - tra i nuovi progetti ci sono quello di Bagno a Ripoli, un nuovo parcheggio sotterraneo a Porta Romana, uno in piazza Vittorio Veneto e l’ampliamento del parcheggio di Careggi”. Anche per quanto riguarda la sosta dei cittadini, sono previste importanti novità. “Il sistema di sosta delle zcs attualmente non funziona - ha specificato il Sindaco - per questo, se sarò rieletto, intendo rivoluzionarlo, consentendo ai residenti del Comune di sostare gratuitamente in tutte le zcs. Stiamo poi studiando un sistema, tramite telecamere, in grado di individuare gli spazi liberi e capire se, chi li occupa, ha pagato il ticket, oppure no. Una soluzione che è già stata adottata in numerose città e che penso potrà migliorare notevolmente il pagamento della sosta. Entro l’anno poi abbiamo previsto di fare una gara per dotare i disabili di un apposito chip, che corrisponda allo stallo a loro dedicato, in grado di segnalare i furbetti che lo occupano in modo abusivo”.

Infine, una chiosa sulla sicurezza stradale: “la sicurezza delle strade, passa anche dalla manutenzione delle stesse - ha concluso Nardella - per questo abbiamo messo a punto un piano per garantire il rifacimento di 60/65 km di strade ogni anno, per arrivare ad oltre 300 km di riasfaltature, entro la fine del prossimo mandato”.

Fonte: Ufficio stampa

