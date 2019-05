Elezioni, il ministro Toninelli in visita a Empoli: si parla del raddoppio di Granaiolo

Giovedì 23 Maggio sarà a Empoli il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Parlerà del raddoppio ferroviario a Granaiolo e più in generale delle altre proposte infrastrutturali per il territorio. L’incontro si terrà alle 14.30 presso l’auditorium di Palazzo Pretorio (in Piazza dei Leoni). Successivamente un giro per Empoli tutti insieme.